Steam Next Fest 2023: le demo da provare assolutamente

In questo articolo vi parleremo delle demo più interessanti da provare durante lo Steam Next Fest che si terrà dal 6 fino al 13 febbraio 2023.

L'appuntamento con il tanto atteso Steam Next Fest è finalmente giunto, ed esattamente dal 6 fino al 13 febbraio 2023, la piattaforma di Valve accoglierà centinaia di demo con le quali scoprire i migliori giochi in arrivo nei prossimi mesi. In questa settimana sarà dunque possibile scaricare gratuitamente titoli fortemente attesi come Full Void, Planet of Lana e The Last Case of Benedict Fox o scandagliare la sostanziosa lista in cerca di perle nascoste. Oltre a poter provare piccoli estratti di questi titoli, lo Steam Next Fest è anche l'occasione perfetta per poter vedere i vostri prodotti preferiti giocati direttamente dagli sviluppatori, che saranno in diretta per poter interagire con i fan rispondendo a domande e dubbi. Le live e gli appuntamenti di queste dirette sono consultabili nelle rispettive schede prodotto o nella pagina principale di Steam. Non dimenticate ovviamente di dare uno sguardo anche al nostro palinsesto dirette dove troverete molti appuntamenti in cui la nostra redazione vi porterà a scoprire alcuni dei prodotti presenti in questo evento. In questo articolo troverete una lista con i nostri consigli sulle demo più interessanti della Steam Next Fest 2023, una selezione tra i giochi più attesi e titoli tutti da scoprire.

Planet of Lana Planet of Lana sarà disponibile entro la fine del 2023 su Xbox Game Pass e Steam Planet of Lana è stato annunciato nello scorso giugno all'interno della presentazione ID@Xbox ed è riuscito con pochi secondi di trailer a catturare la nostra attenzione. Il titolo ad opera del team svedese Wishfully ha come protagonista la giovane Lana e il suo speciale "gatto" Mui. I due dovranno intraprendere una coraggiosa avventura per difendere e salvare il proprio mondo dalle robotiche creature che lo hanno invaso. Il colorato ed evocativo mondo di gioco risulta decisamente sfizioso se lo si associa ad un gameplay basato sulla collaborazione tra Lana e Mui, che si aiuteranno a vicenda per proseguire nell'esplorazione e nella risoluzione degli enigmi ambientali. Potrete scoprire di più a riguardo grazie alla nostra anteprima di Planet of Lana che definisce il gioco "un suggestivo puzzle game ispirato da vari classici moderni e passati".

The Last Case of Benedict Fox Nella lista dello Steam Next Fest troverete il tanto atteso The Last Case of Benidict Fox Un altro titolo decisamente interessante presentato da Xbox, stavolta nello showcase principale dell'E3 2022, è The Last Case of Benedict Fox. Il gioco di Plot Twist è senza dubbio molto atteso, tanto da essere tra i più desiderati nelle classifiche Steam e quale migliore occasione dello Steam Next Fest per definire anche la data di uscita fissata per il 23 aprile di quest'anno. Questo metroidvania, grazie all'atmosfera lovecraftiana e lo stile cartoonesco, ha suscitato molta curiosità e con questa demo tutti i giocatori potranno finalmente scoprire qualcosa di più sul protagonista Benedict Fox. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un duo di protagonisti, ovvero il detective Fox appunto, e il suo compagno di investigazione, un demone a cui è stettamente legato a causa di un misterioso patto. Per saperne di più non perdetevi la nostra anteprima.

Darkest Dungeon 2 Durante lo Steam Next Fest potrete provare Darkest Dungeon 2, un peculiare GDR con meccaniche roguelike cadenzato da combattimenti a turni Dopo un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico, Red Hook Studios è pronto a tornare con il secondo capitolo di Darkest Dungeon, con una data di uscita prevista per l'8 maggio 2023. Gli sviluppatori, come per il primo gioco, perseguono la riuscita formula di mixare molti generi: una solida base GDR arricchita da meccaniche roguelike e combattimenti a turni. Darkest Dungeon 2 promette novità per quanto concerne le abilità degli eroi che dovranno salvare il mondo dalla dannazione eterna, scoprendo durante il viaggio anche storie inerenti al passato e alla vita dei protagonisti. Non fatevi scappare questa demo e salite subito a bordo della Diligenza.

Radio the Universe A grande sorpresa nella lista di demo dello Steam Next Fest vi è anche il misterioso Radio the Universe L'annuncio di Radio the Universe risale al lontano 2012 e solo adesso, a quasi 13 anni di distanza, arriva finalmente una demo giocabile, confermando che il progetto è ancora vivo e vegeto. Un'altra notizia lieta è che il fascino espresso in fase di presentazione è rimasto intatto nonostante gli anni trascorsi, come potrete leggere all'interno del nostro provato. Questo GDR dalle tinte action, sviluppato dal solo 6E6E6E, è pronto a mostrare qualcosa di più di sé, partendo dal poter provare con mano le meccaniche di gioco e cominciare ad immergersi in una narrativa misteriosa e al contempo affascinante.

Dye By the Blade Tra le centinaia di demo disponibili grazie allo Steam Nect Fest vi è anche l'atipico picchiaduro 1v1 Die By the Blade Nel nostra anteprima risalente a luglio dello scorso anno, abbiamo definito Die By the Blade il seguito spirituale di Bushido Blade, titolo risalente al 1997, all'epoca disponibile solo su Playstation. Triple Hill Interactive sfrutta l'occasione dello Steam Next Fest per presentarci una nuova demo giocabile di questo picchiaduro uno contro uno all'arma bianca. A rendere peculiare Die By the Blade vi è un'ambientazione cyberpunk che offre il giusto contrasto all'uso delle armi tradizionali giapponesi negli scontri tattici alla ricerca del singolo e preciso colpo per poter vincere lo scontro contro i nostri avversari.

Broken Arrow Durante lo Slitherine Next tenutosi lo scorso dicembre, Broken Arrow è tornato sotto i riflettori mostrando una missione della campagna a giocatore singolo. Lo strategico ad opera di Steel Balalaika non ha ancora una data uscita, ma è possibile provare una demo su Steam durante questa settimana. Al comando di più di cento unità tra fanteria, carri armati e veicoli da combattimento potrete prendere parte ad una guerra su larga scala in tempo reale, potendo ammirare una fedele riproposizione di reali mezzi da guerra russi e americani, che rendono il campo di battaglia ancora più realistico e coinvolgente.

System Shock Grazie allo Steam Next Fest potrete provare l'ultima versione prima dell'uscita, prevista per marzo, di System Shock Nella lista di demo presenti durante lo Steam Next Fest c'è spazio per un altro tuffo nel passato. Stiamo parlando del ritorno di System Shock nella sua versione remake dell'originale titolo risalente al 1994, uno dei giochi più rappresentativi della nascita del genere degli immersive sim. Nel nostro provato potrete scoprire le novità inerenti all'ultima versione giocabile prima dell'uscita fissata per marzo di quest'anno. In più, gli sviluppatori hanno deciso di fare un importante dono a tutti coloro che pre-acquisteranno il gioco, regalando al lancio della versione remake di System Shock anche System Shock 2: Enhanced Edition.

Sherlock Holmes the Awakened Sherlock Holmes the Awakened, nonostante le difficoltà dovute dalla guerra, è ancora previsto per il primo trimestre di quest'anno Il team ucraino Frogwares, nonostante le forti difficoltà dovute dalla guerra, sta stoicamente continuando a lavorare sul remake di Sherlock Holmes the Awakened, grazie anche al caloroso supporto ricevuto in termini di fondi e affetto da parte dei fan. Nella demo disponibile su Steam potrete immergervi nelle atmosfere lovecraftiane in questa indagine sulle misteriose scomparse che stanno avendo luogo in Europa e negli Stati Uniti. Per saperne di più sulla rievocazione del mito di Cthulhu in salsa investigativa, non perdetevi il nostro provato.

Dark and Darker Dark and Darker vi farà immergere nei combattimenti medievali in salsa battle royale IRONMACE sfrutta ancora una volta il palcoscenico dello Steam Next Fest per far conoscere il suo particolare fantasy FPS dungeon PvPvE. Dark and Darker è senza dubbio un titolo peculiare, che mescola molti generi per crearne una formula originale. La versione che troverete sulla piattaforma di Valve è un alpha e il gioco non ha ancora una data di uscito. Al netto di ciò, Dark and Darker vi porterà ad affrontare combattimenti medievali, potendo scegliere il vostro personaggio tra le classiche classi degli RPG. Con questa impostazione piuttosto classica potrete vivere scontri con altri giocatori e con le creature che popolano l'ambientazione stando attenti alla safe-zone che si restringerà proprio come in un battle royale.

Voidtrain Altro titolo che ci sentiamo di consigliarvi è Voidtrain, particolare survival in prima persona Altro titolo molto interessante tra quelli presenti nella lista dello Steam Next Fest è Voidtrain ad opera di HypeTrain Digital. In questo titolo sarete chiamati a vestire i panni di un ingegnere nel misterioso mondo di Void, cercando di sopravvivere alle avversità e raccogliendo materiali per potenziare il treno che vi permetterà di esplorare il mondo di gioco. Trattandosi di un survival in prima persona sarete immersi nella misteriosa ambientazione che potrete esplorare in solitaria oppure in compagnia di altri giocatori (per un massimo di 4), che potranno aiutarvi a combattere le creature che cercheranno di sbarrarvi la strada.

Inkbound Se siete alla ricerca di giochi cooperativi vi consigliamo anche il coloratissimo Inkbound, un roguelike ad opera di Shiny Shoe, già noto per Monster Train. Nonostante si tratti di uno strategico a turni, potrete muovermi liberamente anche durante i combattimenti coordinandovi con il vostro gruppo di amici per decidere il giusto impiego delle abilità contro i nemici. Con una squadra composta da un massimo di quattro giocatori potrete scegliere la classe del vostro personaggio e partire per questa vivace avventura, che nelle sua versione finale prevederà molti mondi da esplorare e tanti nemici da combattere.

Song of Valhalla Grazie allo Steam Next Fest poterete mettere la mani sulla demo dell'interessante Song of Valhalla Negli ultimi due anni vi sono stati molti titoli che hanno preso ispirazione dalla mitologia norrena, ed uno di questi è Song of Valhalla, ad opera di Pixel Chest. Questo delizioso titolo in pixel art è completamente realizzato a mano da due fratelli con la passione per l'epoca vichinga, un amore che ha dato vita a questo GDR strategico a scorrimento orizzontale. Ai combattimenti che richiedono l'impiego anche di mezzi d'assedio si aggiunge una componente gestionale per quanto concerne la costruzione di strutture difensive e d'attacco oltre che a edifici utili per creare risorse per migliorare il proprio villaggio. Non fatevi sfuggire l'occasione di provare Song of Valhalla in questa settimana di Steam Next Fest, in attesa della data di uscita prevista per il 2023.

Wandering Sword Wandering Sword è un altro RPG strategico in pixel art da provare durante lo Steam Next Fest Rimanendo nel campo della pixel art, nell'elenco dello Steam Next Fest potrete trovare Wandering Sword, che vi farà vivere e esplorare la Cina tra lande rigogliose e cime innevate. L'opera di The Swordman Studio rievoca l'antica tradizione delle arti marziali in questo RPG strategico, dove dovrete apprendere molte abilità per padroneggiare al meglio questa arte e divenire una leggenda. Oltre ad un fitto albero di abilità e movenze con armi da studiare, Wandering Sword si contraddistingue anche per un ricco mondo di gioco dove interagire con NPC che potranno unirsi alla vostra avventura e rimanere al vostro fianco nei combattimenti con gli avversari che cercheranno di impedirvi di ascendere ad eroe.

Infection Free Zone La peculiarità di Infection Free Zone risiede nell'uso di dati reali delle mappe di gioco Nella nostra lista non poteva certo mancare un survival zombie, genere che continua a riscuote successo nonostante il passare degli anni e ancora in grado di solleticare la fantasia degli sviluppatori. Infection Free Zone arriva su Steam con una demo in cui dovremo aiutare un gruppo di cittadini a sopravvivere alla letale minaccia dei non morti. Non si tratta di un puro e semplice survival dove costruire basi da difendere al calar della notte; Infection Free Zone nasconde una piccola chicca in grado di distinguersi dal resto dei concorrenti del genere. Nel gioco ad opera di Jutsu Games, grazie ai dati reali raccolti da OpenStreetMap, avrete la libertà di scegliere in quale parte del mondo opporre l'ultima resistenza.

Ravenbound Ravenbound, il fantasy open world con meccaniche roguelike è disponibile nella lista di demo dello Steam Next Fest Il nostro ultimo approccio con Ravenbound, che potrete leggere in questo provato, risale a settembre dello scorso anno. I lavori da parte del team Systemic Reaction, divisione di Avalanche Studios Group, sono continuati spediti e adesso abbiamo la possibilità di provare una nuova demo grazie allo Steam Next Fest. L'annuncio di una data di uscita potrebbe essere molto vicino per questo classico open world ambientato in un vivace mondo fantasy. Per portare una ventata di novità ad un genere intramontabile, gli sviluppatori hanno deciso di inserire meccaniche roguelike e la possibilità di abilitare la permadeath.

Gestalt: Steam & Cinder Un altro titolo da tenere d'occhio nella biblica lista di demo disponibili grazie allo Steam Next Fest è Gestalt: Steam & Cinder, un platform bidimensionale a scorrimento orizzontale che si ispira alle opere a 16 e 32 bit. In questa avventura vestirete i panni di Aletheia, mercenaria d'élite che dovrà farsi strada nella città a vapore di Canaan, afflitta dalla corruzione e da misteri da svelare. Oltre a scendere nelle profondità della cittadina evitando i pericoli ambientali che nasconde, in Gestalt: Steam & Cinder vi è largo spazio ai combattimenti e ai tanti potenziamenti che rendono il gameplay vario e sfaccettato.

Mr. Saitou Mr. Saitou vi aspetta nel catalogo dello Steam Next Fest Mr. Saitou, oltre ad essere il titolo dell'opera in questione, è anche il protagonista di questa avventura indie, breve ma ricca di significato, creata da Laura Shigihara, autrice dell'apprezzato Rakuen. In questo gioco non dovremo combattere ma solo assistere alla nascita di una profonda amicizia in grado di cambiare la monotona vita di un uomo in uno straordinario viaggio. Mr. Saitou è disponibile in versione demo per questa settimana su Steam mentre arriverà in versione completa sempre sulla piattaforma Valve il 23 marzo.

Nocturnal L'immagine principale di Nocturnal Un altro action adventure da tenere d'occhio in questo Steam Next Fest è Nocturnal, ad opera di Sunnyside Games. Questo picchiaduro 2D a scorrimento orizzontale vi metterà nei panni di Ardeshir, un soldato della Fiamma Perpetua, che fa ritorno alla sua isola natia in seguito a un arduo viaggio in mare. Al suo ritorno una fitta nebbia ha invaso il posto conosciuto come casa, una nuvola letale in grado di uccidere il protagonista all'istante. Ardeshir dovrà dunque scoprire l'origine di questo misterioso fenomeno combattendo nemici e portare la cittadina alla normalità.

King Of The Castle Non fatevi scappare King Of The Castle, originale party game multiplayer da giocare con gli amici Torniamo nel Medioevo con King Of The Castle, un party game multiplayer dove assieme ai vostri amici dovrete compiere importanti scelte per portare il vostro regno verso l'età dell'oro o verso un buio declino. Ovviamente c'è un solo Monarca e il resto dei partecipanti ricopre il ruolo dei Nobili che giudicheranno l'operato del loro Re portandolo alla gloria o alla sua abdicazione. Per rendere il tutto più accessibile, si potrà interagire non solo da PC ma anche da mobile, per partite che coinvolgono da 3 a 24 giocatori totali.

God of Rock Un combattimento di God of Rock È possibile mischiare un picchiaduro ad un rythmic game? La risposta è sì, e si chiama God of Rock. Nel nostro provato potete trovare le nostre impressioni sul titolo di Modus Studios ma potrete testarlo anche voi grazie alla demo disponibile su Steam durante questa settimana, che vi fornirà un piccolo assaggio prima dell'arrivo della versione finale prevista per il 18 aprile 2023. Scegliete uno dei dodici personaggi unici disponibili ed immergetevi a tempo di musica in combattimenti 1v1, inanellando combo per avere la meglio sul vostro sfidante; oltre 40 brani attendono di essere suonati da voi per ricevere il favore del Dio del Rock.

Teslagrad 2 Teslagrad 2 ci riporta nelle terre norrene minacciate da nuove insidie ma con nuovi poteri per poterle affrontare Di Teslagrad 2 ve ne abbiamo già parlato nel nostro provato e vi avevamo anticipato che questo secondo capitolo avrebbe trovato posto all'interno della lista dei titoli presenti allo Steam Next Fest. Il metroidvania con protagonista Lumina ci ha portato nuovamente a respirare la mitologia norrena e a padroneggiare i poteri del magnetismo che permeano il mondo di gioco. Nonostante non vi sia ancora una data di uscita, potrete ammirare grazie a questa demo i passi avanti compiuti da Rain Games con questo seguito.

Arcadia Atlas Arcadia Atlas è uno dei giochi che vi consigliamo di scaricare in questo appuntamento dello Steam Next Fest Arcadian Atlas è un platform 2D isometrico in cui vi troverete a combattere battaglie tattiche per salvare Arcadia dalla guerra civile, innescata dalla figlia illegittima della regina in cerca di potere e con la volontà di strappare la corona alla eletta regnante. Nei panni di due amanti attraverserete il regno reclutando truppe e costruendo il vostro esercito, che potrete plasmare grazie alla possibilità di attingere a 12 classi di abilità come i cavalieri, i guerrieri o medici. Il gioco di Twin Otter Studios è un pixel art che fonde molti generi e promette una trama piuttosto ricca, e il tutto è accompagnato da combattimenti a turni in cui solo una buona strategia e una perfetta formazione delle proprie truppe vi porterà alla vittoria.

Full Void Fatevi strada tra gli ostacoli ed i pericoli in Full Void, disponibile con una versione demo su Steam per questa settimana Un altro 2D in pixel art da tenere assolutamente d'occhio è Full Void, un platform puzzle ad opera di OutOfTheBit, ambientato in un distopico futuro. Nei panni di un adolescente, solo e spaventato, dovrete scappare dai pericoli e liberare la città da un'IA che ne ha preso il controllo. Full Void è completamente disegnato a mano ed offre scorci davvero suggestivi di una città in decadimento, dove gli adulti sono controllati da questa malevola intelligenza artificiale e solo i bambini sono rimasti liberi. Per scoprire qualcosa in più su cosa ha portato al decadimento della società non perdetevi questa demo disponibile questa settimana grazie allo Steam Next Fest.

Fabledom Fabledom è un city builder fiabesco dove poter costruire il regno dei propri sogni Dopo le tante demo che vi abbiamo consigliato incentrate su combattimenti e strategia, arriva il momento di concedersi una pausa e vivere un'esperienza rilassata e pacifica. Fabledom è un city builder ambientato in una fantasiosa cittadina dove le fiabe prendono vita, in cui potremo creare da zero un prospero regno e trovare la nostra principessa o il nostro principe. Oltre alla componente gestionale che prevede la costruzione di case per gli abitanti e di edifici per raccogliere risorse, mantenendo così felice e in salute il nostro regno, saremo chiamati a ricorre alla diplomazia e gestire i rapporti con i regni confinanti. Ma non sempre vi sono rapporti di buon vicinato, ed è quindi possibile formare anche un esercito a difesa della nostra oasi di pace.