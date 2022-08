Offerte Amazon: Demon's Souls per PS5 in sconto del 41%, ecco l'offerta dell'esclusiva Sony

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Demon's Souls per PS5. Lo sconto segnalato è del 41%, ovvero di 33.07€. Il prezzo consigliato per l'esclusiva PS5 è 80.99€. Il prezzo attuale non è il migliore di sempre, ma bisogna tornare indietro di molti mesi per trovare un prezzo più basso. Si tratta del miglior prezzo dell'ultimo periodo e, per chi vuole riscoprire l'inizio dei "souls-like" di Hidetaka Miyazaki, è una buona offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Demon's Souls per PS5 propone un totale rifacimento grafico del gioco originale, aumentando ovviamente anche la risoluzione e il frame rate. Questa nuova versione include anche alcuni modifiche minori che rendono l'avventura più accessibile rispetto all'originale. Demon's Souls ci porta a Boletaria e, nei panni di un personaggio da noi creato, ci spinge a combattere contro potenti demoni, fino a quando non sveleremo il mistero alla base del gioco.

Il primo boss di Demon's Souls

