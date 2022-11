Offerte Amazon: Echo Buds di 2° gen in sconto a un nuovo prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di Echo Buds di 2° generazione. Lo sconto segnalato è di 60€, ovvero del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 119.99€, per la versione con ricarica con cavo: è in offerta anche la versione con ricarica wireless, anche con bundle per il ricaricatore wireless. Il prezzo attuale per questa versione è il più basso di sempre, anche inferiore a varie offerte lampo degli ultimi mesi. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile immediatamente.

Le Echo Buds di 2° generazione propongono audio dinamico e cancellazione attiva del rumore. La batteria promette fino a cinque ore di utilizzo con una sola carica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica da 15 minuti permette di usarle per due ore. Sono compatibili con iOS e Android e supportano gli assistenti vocali come Siri e Assistente Google, oltre ovviamente ad Alexa.

Echo Buds di 2° generazione

