Offerte Amazon: The Art of God of War Ragnarök disponibile al prezzo più basso di sempre

Tramite le offerte Amazon di oggi potete acquistare una copia di The Art of God of War Ragnarök. Il prezzo è 49.95€, il più basso ad oggi sulla piattaforma. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Negli ultimi mesi il prezzo era variabile, tra i 53 euro e i 58 euro. Il prezzo attuale è il migliore di sempre ed è disponibile da alcuni giorni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La descrizione ufficiale recita: "Il dio della guerra in persona torna in questo nuovissimo capitolo dell'amata serie di God of War. Mentre la minaccia del Ragnarök si fa sempre più vicina, Kratos e Atreus si trovano a scegliere tra la sicurezza della loro famiglia e quella dei regni. Questo volume, assemblato con passione, racconta una storia di paternità, destino e avventura con le voci del team che l'ha portata in vita. Dark Horse Books e Santa Monica Studio uniscono le forze per presentare splendidi concept art mai visti del mondo, dei personaggi, delle creature e degli artefatti con The Art of God of War Ragnarök. Scoprite quali avventure vi attendono a Midgard e oltre." Il volume è in lingua inglese.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

The Art of God of War Ragnarök

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.