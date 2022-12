PlayStation VR2 venderà meno nel 2023 ma supererà PS VR in totale, per un analista

Il nuovo numero della rivista Edge contiene un esteso approfondimento su PlayStation VR2, con all'interno anche un'interessante previsione sulle vendite del dispositivo da parte dell'analista George Jijiashvili del gruppo Omdia, secondo il quale il nuovo visore Sony potrebbe vendere sotto le aspettative nel 2023, ma arrivare poi a un totale piuttosto soddisfacente e superiore a quello del primo PlayStation VR.

Secondo George Jijiashvili, analista principale in ambito videoludico per Omdia, la previsione per il 2023 è di 1,6 milioni di unità vendute per PlayStation VR 2 nel corso dell'anno, cosa che rappresenterebbe un risultato al di sotto dei risultati raggiunti nel primo anno dal primo PlayStation VR, che dovrebbe aver raggiunto 1,9 milioni di unità nel 2017.

Tuttavia, secondo l'analista la situazione sarebbe destinata a migliorare piuttosto velocemente, soprattutto grazie alla sempre maggiore diffusione di PS5 una volta che le scorte della console saranno più abbondanti e facilmente reperibili. Secondo le previsioni di Jijiashvili, PlayStation VR2 potrebbe raggiungere una base installata totale di 10 milioni di unità per il 2027.

Questo manterrebbe PlayStation VR2 comunque dietro ai risultati raggiunti da Oculus Quest 2, ovvero il dispositivo attualmente più diffuso per quanto riguarda la realtà virtuale, ma garantirebbe comunque una base di utenti abbastanza ampia da consentire un continuo investimento nello sviluppo di nuovi giochi.

Secondo l'analista, Sony sta puntando a un mercato di enthusiast, che magari ha già un visore a realtà virtuale e che dunque cerca anche contenuti esclusivi per PlayStation VR2. Per questo motivo, diventa indispensabile per Sony fornire un apporto costante di nuovi giochi esclusivi appositamente sviluppati per il visore in questione. Come abbiamo visto, è altamente probabile che PlayStation VR2 e PS5 saranno protagonisti della conferenza Sony al CES 2023, dunque ulteriori informazioni arriveranno in tale sede, il 4 gennaio 2023.