Offerte Amazon: Wild Hearts per PS5 e Xbox Series X ora a un nuovo prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Wild Hearts per PS5 e Xbox Series X. Lo sconto è di 30€, ovvero del 38%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è 79.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Wild Hearts ha sinceramente superato le nostre aspettative. Mai ci saremmo aspettati da Omega Force un titolo in grado di rivaleggiare con i Monster Hunter, men che meno dotato di sistemi così solidi da garantirgli una personalità propria. E invece il team giapponese ha zittito i nostri dubbi, sfornando un action molto valido, che trova in vari aspetti il giusto compromesso tra la complessità della serie a cui si ispira e la volontà di aprirsi ai neofiti delle esperienze di questo tipo. Certo, non può scalzare la serie "madre" dal trono né arrivare ai suoi picchi qualitativi, per via di alcuni problemi di bilanciamento e ingenuità derivanti dalla scarsa esperienza del team rispetto ai veterani di Capcom; resta ad ogni modo consigliatissimo per gli amanti dell'azione, o per chiunque voglia un'alternativa fresca alla solita caccia al mostro."