Ubisoft conferma altri licenziamenti, a essere colpito è il servizio clienti

Ubisoft ha annunciato che ha licenziato 60 dipendenti in sedi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Ad essere colpiti non sono sviluppatori, ma membri del team del servizio clienti. Precisamente, saranno i dipendenti del Customer Relation Centre (CRC) a Newscastle (Regno Unito) e a Cary, North Carolina (USA) ad essere licenziati.

Un dipendente di Ubisoft su Twitter ha svelato che il licenziamento è avvenuto oggi senza alcun preavviso. Ovviamente per molti la situazione è drammatica, visto che si ritrovano senza lavoro da un giorno all'altro.

Un portavoce di Ubisoft ha contattato Eurogamer.net, testata del Regno Unito, e ha affermato: "Il team del Customer Relation Center di Ubisoft sta evolvendo la propria organizzazione per concentrarsi sui settori in cui possiamo avere un impatto significativo, pur rimanendo fermi nel nostro impegno a supportare in modo coerente i nostri giocatori ovunque nel mondo. Stimiamo che, a causa dei cambiamenti organizzativi, 60 membri del team dei nostri uffici di Cary, North Carolina negli Stati Uniti e di Newcastle nel Regno Unito potrebbero subire un impatto."

Chiaramente 60 dipendenti in una compagnia che dispone di 21.000 lavoratori a livello globale potrebbe non sembrare molto, ma si tratta comunque di persone che hanno perso il lavoro. Facciamo loro i nostri migliori auguri.

Ubisoft si trova in una situazione difficile. L'inizio del 2023 ha visto la compagnia annunciare risultati finanziari non soddisfacenti, a seguito di vari progetti cancellati e altri rimandati. Uno dei giochi in arrivo di Ubisoft dovrebbe essere Assassin's Creed Mirage, ma per il momento non abbiamo ancora una data di uscita. Secondo una voce, il gameplay verrà presentato durante l'Ubisoft Forward.