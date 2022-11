Offerte Amazon: zaino leggero LOVEVOOK per laptop e tablet, in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto uno zaino leggero LOVEVOOK per laptop e tablet. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo zaino è 42.99€. Il prezzo attuale è il minimo storico, anche se non è la prima volta che viene proposto. Il prodotto è spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Lo zaino LOVEVOOK è impermeabile e in materiale PET 900D robusto e resistente realizzato al 100% in materiale riciclato. Misura 32 x 14 x 48 cm e permette di trasportare laptop fino a 17.3 pollici, oltre che tablet come gli iPad e vari altri oggetti. Dispone di una porta di ricarica USB e un cavo di ricarica interno. Inoltre dispone di una tasca antifurto nascosta sul davanti e una sul retro per proteggere i tuoi oggetti di valore dai furti.

Zaino LOVEVOOK

