One Piece: Kaido VS Oden, ecco chi ha vinto lo scontro nel manga

Nel capitolo 970 del manga di One Piece, i lettori hanno potuto assistere ad uno scontro tanto straordinario quanto importante: Kozuki Oden VS Kaido. Volete sapere chi ha vinto? Volete sapere come ha vinto? Allora non dovrete fare altro che continuare a leggere. E prima di lamentarvi sugli spoiler, sappiate che il capitolo è leggibile gratuitamente e legalmente su Manga Plus.

Partiamo da chi ha vinto nello scontro tra Kozuki Oden e Kaido dei Quattro Imperatori: e cioè il cattivo. Dato che il manga di One Piece ha mostrato lo scontro all'interno di un flashback, e che il lettore sa bene come nel presente Kaido controlli Wano, questo era più o meno anche abbastanza scontato. Però del resto era meno scontato in quale battagli avesse trionfato Kaido: adesso lo sappiamo, affrontò Oden in uno scontro campale all'arma bianca. Forse potremo rivivere questi eventi presto anche in videogioco: ci sarà anche Kaido tra i protagonisti di One Piece Pirate Warriors 4.

Ma come ha vinto è ancora più importante: difatti Oden stava per avere la meglio, grazie alla sua tecnica a due spade. Allora Kaido ha usato l'inganno, come spesso fanno i turpi nemici di One Piece: ha fatto credere a Oden di aver catturato suo figlio, grazie al frutto del diavolo Mimo Mimo di uno dei suoi sottoposti. Distratto, Oden non ha visto arrivare il colpo dell'avversario, ed è stato (presumibilmente) ucciso.