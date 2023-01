One Piece Odyssey: update 1.01 svelato, vediamo le correzioni del giorno di lancio

Come è tipico per i videogiochi d'oggi, One Piece Odyssey proporrà un aggiornamento al giorno di lancio. Si chiamerà update 1.01 e servirà per correggere alcuni problemi minori.

Più precisamente, viene indicato che l'update 1.01 di One Piece Odyssey servirà per migliorare la stabilità del gioco, aggiornare alcune informazioni che appaiono in formato testuale e migliorare "altri elementi di gameplay ed etc.". Non si tratta di una patch note particolarmente espansa, quindi possiamo supporre che si tratti perlopiù di normali correzioni che non sono state realizzate in tempo per la stampa della versione fisica del gioco.

Non sappiamo per il momento quanto peserà questo aggiornamento, ma sappiamo qual è il peso della demo di One Piece Odyssey per PlayStation e Xbox, da oggi disponibile.

Ricordiamo che One Piece Odyssey sarà pubblicato il 13 gennaio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No, non ci sarà una versione Xbox One.

La descrizione ufficiale del gioco recita come segue: "ONE PIECE ODYSSEY è un RPG realizzato per commemorare il XXV anniversario della serie e che introduce nella formula classica dei giochi di ruolo giapponesi i tratti distintivi di ONE PIECE. Sviluppato con passione nell'arco di molti anni per regalare ai fan una riproduzione fedele del mondo a cui si ispira, ONE PIECE ODYSSEY è finalmente pronto a salpare!"

"L'autore di ONE PIECE, Eiichiro Oda, ha partecipato attivamente al progetto creando personaggi e mostri inediti, e contribuendo alla stesura della sceneggiatura. Il gioco può contare inoltre sulle musiche evocative di Motoi Sakuraba, compositore noto per il suo contributo a saghe come Dark Souls e Tales of."

"La Thousand Sunny è distrutta... l'equipaggio disperso... e Rufy ha perso il suo cappello di paglia! Nel corso del loro viaggio sulla Rotta maggiore, il capitano Rufy e la sua ciurma vengono sorpresi da una violenta tempesta. Quando il mare si placa, Cappello di paglia si ritrova disperso su una misteriosa isola lussureggiante, Waford, separato dal resto del suo equipaggio. Ha così inizio una nuova e appassionante avventura ricca di meraviglie naturali, nemici agguerriti e strani incontri con gli abitanti dell'isola. Unisciti a Rufy e alla ciurma di Cappello di paglia per riprendere la via del mare!"