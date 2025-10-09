OpenAI punta a trasformare ChatGPT in un sistema operativo per l'intelligenza artificiale

Nick Turley, responsabile di ChatGPT in OpenAI dal 2022, ha tracciato una visione ambiziosa per il futuro della piattaforma: trasformare ChatGPT in un nuovo tipo di sistema operativo basato su intelligenza artificiale e app di terze parti. Intervistato durante la conferenza annuale degli sviluppatori a San Francisco, Turley ha descritto come questa evoluzione possa ridefinire il modo in cui le persone interagiscono con il software.

Con oltre 800 milioni di utenti attivi settimanali, ChatGPT è già uno degli strumenti digitali più utilizzati al mondo. Ma per Turley, l'attuale versione è ancora nella sua "fase da linea di comando": potente, ma limitata. L'obiettivo è creare un ambiente dove gli utenti possano utilizzare applicazioni direttamente dentro ChatGPT.