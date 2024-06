Ora potete provare Test Drive Unlimited: Solar Crown scaricando la demo gratuita pubblicata su Steam

Test Drive Unlimited Solar Crown sis ta avvicinando e l'editore NACON e lo studio di sviluppo KT Racing hanno deciso di anticiparlo con una demo gratuita pubblicata su Steam . Sarà accessibile fino al 17 giugno 2024 alle 10:00 ora del Pacifico (le 19:00 in Italia), come parte dello Steam Next Fest. Quindi sbrigatevi, perché avete solo qualche giorno per provarlo prima che lo tolgano.

Informazioni sulla demo

Se siete ancora qui, vi diciamo che avete fatto bene a non andare subito via, perché ci sono ancora delle informazioni utili che riguardano la demo. Intanto l'editore afferma che è formata da contenuti altamente curati che danno un'idea estensiva dell'esperienza di gioco completa. Inoltre, è possibile giocare senza limiti di tempo. Quindi potete fruire tutti i contenuti della demo liberamente. Si parla di veramente molti contenuti:

9 distretti su 14 dell'isola di Hong Kong sono accessibili

I primi 15 livelli di progressione

16 auto disponibili per l'acquisto (Driver giornalieri e Cross Country)

22 auto aggiuntive disponibili per Test Drive in 6 concessionarie (GT e Supercar)

27 razze diverse

Quartieri del clan Streets e Sharps

La demo di Test Drive Unlimited Solar Crown ha anche una funzione importante per gli sviluppatori: quella di test tecnico su larga scala, ossia servirà a verificare la stabilità dei server di gioco, raccogliere informazioni chiave e ottenere feedback dai giocatori, in vista del lancio che avverrà il 5 settembre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, come recentemente annunciato.

Chi vuole può anche prenotarlo, con accesso anticipato dal 5 settembre per coloro che hanno acquistato la Gold Edition, dal 10 settembre per coloro che hanno acquistato la Silver Sharp/Streets Edition (console) e dal 12 settembre 2024. per tutti gli altri.