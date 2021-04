Overwatch si aggiorna con la patch 3.10, tante novità e cambiamenti in arrivo

Overwatch si aggiorna in queste ore con la patch 3.10, un hotfix piuttosto semplice che tuttavia prepara la strada a ulteriori cambiamenti e novità che dovrebbero presentarsi in notevole quantità nel prossimo futuro per il celebre sparatutto a base di eroi da parte di Blizzard Entertainment.

Aaron Keller, che è diventato il nuovo responsabile di Overwatch dopo l'uscita di scena di Jeff Kaplan, ha spiegato di recente a Gamespot che sono in arrivo nuove funzionalità e sistemi di gioco importanti, che hanno coinvolto grandi risorse in quest'ultimo periodo presso Blizzard ma di cui ancora non ci sono dettagli precisi.



Overwatch si aggiorna con la patch 3.10 e si prepara a grandi novità



In attesa di Overwatch 2, insomma, anche il primo capitolo è destinato ad aggiornarsi in maniera importante nei prossimi mesi, per ravvivare un po' il titolo che ormai è in corso dal "lontano" 2016. Nel frattempo, è arrivata la patch 3.10, che non comporta cambiamenti al gioco ma sistema qualche problema.

Come abbiamo specificato, l'update in questione è sostanzialmente un hotfix che elimina il bug che causava una scorretta visualizzazione delle statistiche delle carriere nei profili al di fuori del campo visivo sullo schermo. A parte questo, altre correzioni minori che non vengono particolarmente approfondite, dunque si tratta di un update veramente minimo.

Al di là di questo, tuttavia, Keller ha promesso grandi novità in arrivo per Overwatch e non ci resta che attendere informazioni più precise, mentre l'uscita di Overwatch 2 non ha ancora una finestra ben precisa al di là di un generico "2022".