Paper Mario e Xenoblade Chronicles, Nintendo Switch zitta zitta piazza i suoi colpi per l'estate

Mentre tutto il mondo era occupato a parlare di Unreal Engine 5 e della next gen, di quanto PS5 o Xbox Series X siano più o meno in grado di apportare quegli incrementi tecnici alla grafica dei giochi, Nintendo ha lanciato su internet il trailer di presentazione di Paper Mario: The Origami King, uno dei giochi che stavano più in alto nelle classifiche dei titoli più attesi dagli utenti Nintendo Switch, annunciando anche l'uscita prevista fra due mesi. Così, come se nulla fosse. Tra le discussioni sulla necessità di vedere assolutamente il gameplay dei giochi next gen, seguite a stretto giro dai ripensamenti generali davanti alle meraviglie di una demo tecnica, Nintendo si è ritrovata a svelare un gioco di grosso calibro e farlo uscire praticamente due mesi dopo, con la data fissata per il 17 luglio 2020. È certamente qualcosa a cui non siamo più abituati, per quanto riguarda almeno gli altri due produttori di console e dimostra ancora una volta come la casa di Kyoto faccia le cose sostanzialmente a modo suo, senza tanto curarsi della concorrenza e delle tendenze contemporanee.

L'uscita del trailer con questa modalità, riportato con un semplice tweet e poi con l'invio dei comunicati stampa in vecchio stile, potrebbe dirci anche un'altra cosa, senz'altro meno piacevole: potrebbe non essere previsto alcun Nintendo Direct per il prossimo periodo, confermando dunque le voci di corridoio emerse di recente. L'annuncio di un gioco del calibro di Paper Mario avrebbe sicuramente occupato uno dei posti d'onore in una puntata del Nintendo Direct e il fatto che sia avvenuto invece in maniera così improvvisa rafforza l'idea che Nintendo non abbia intenzione di tenere una delle sue periodiche presentazioni in video. Nonostante il formato si presti perfettamente alla situazione che stiamo vivendo al momento, essendo un evento completamente digitale, sono emerse informazioni su una presunta difficoltà da parte della compagnia a organizzare un Direct in questa fase di lockdown generalizzato, cosa che potrebbe avere a che fare con quella certa difficoltà riscontrata nelle aziende nipponiche a riorganizzarsi totalmente in remoto, come abbiamo visto anche con l'interruzione completa dei lavori dell'agenzia CERO.





Insomma, dovremo probabilmente abituarci all'idea di non vedere un Nintendo Direct per un po', probabilmente, con alcune fonti ufficiose che parlano addirittura di settembre come prossimo appuntamento. In un'estate che sarà dominata dalla discussione sulle next gen in arrivo, potrebbe essere anche una mossa saggia, nel caso in cui non ci siano altre uscite di rilievo da riportare prima dell'autunno: d'altra parte, Nintendo Switch ha già due titoli di grosso calibro per giugno e luglio, ovvero Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e appunto Paper Mario: The Origami King, dunque si può permettere di aspettare ancora un po', considerando anche il classico pragmatismo dei Direct che solitamente tendono a presentare giochi non lontanissimi dalla loro uscita, salvo rare eccezioni. Certo, è strano pensare di dover passare l'estate senza sognare qualche altro gioco di grosso calibro per Nintendo Switch piazzato anche a notevole distanza e il pensiero che Nintendo possa avere già qualcosa di pronto che era stato preparato per l'E3 e per la Gamescom mantiene vive le speranze di un nuovo Direct.

D'altra parte, quella buffa gag su Metroid non è certo passata inosservata e le teorie sul fatto che possa rappresentare un teaser per qualcos'altro in arrivo (una presentazione di Metroid Prime 4?) sono già partite, anche se c'è da rilevare come Paper Mario sia sempre stata una serie molto citazionista e autoreferenziale per Nintendo. Voci di corridoio ce ne sono, come quella riferita a Pikmin e un suo ritorno sulle scene e quello sulle possibili riedizioni di vari capitoli di Super Mario in occasione del trentesimo anniversario, ma siamo ancora nel regno delle ipotesi. Tuttavia, visto l'atteggiamento di Nintendo, non è detto che si concretizzino a sorpresa. Fatta sta che, in ogni caso, Nintendo Switch ha già due titolo di grosso calibro in arrivo per l'estate, pur non occupando più di tanto le prime pagine delle riviste specializzate al momento occupate soprattutto dai discorsi sulla next gen incombente e tutto questo mentre Animal Crossin: New Horizons continua praticamente a dominare il mondo. Non male per una prima metà del 2020 che non ha tenuto affatto Nintendo Switch sotto i riflettori, dal punto di vista mediatico.