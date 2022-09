Passione Amiga Day, tutte le informazioni per l'evento di settembre 2022, Jon Hare tra gli ospiti

Il 18 settembre 2022 torna a Spoleto Passione Amiga Day, il principale evento italiano per la comunità Amiga che vanterà tra gli ospiti nientemeno che il mitico Jon Hare, ex Sensible Software cui dobbiamo alcuni grandissimi capolavori per Commodore 64 e, appunta, Amiga. Come dimenticarsi di Wizball e Sensible Soccer, tanto per citarne due? Vediamo la locandina:

Locandina del Passione Amiga Day di settembre 2022

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale dell'evento:

Passione Amiga day è una giornata d'incontro per gli utenti Amiga italiani con espositori commerciali, conferenze con ospiti italiani e internazionali e mercatino dell'usato organizzata da Passione Amiga, la rivista cartacea in italiano per gli appassionati di Amiga.

La location, nel centro storico della città di Spoleto, è luogo ideale per trascorrere un fine settimana a contatto con la storia, la cultura e l'enogastronomia; Spoleto ha saputo coniugare la modernità con il suo passato che si respira ancora nelle vie, nelle piazze e che ne fa una città unica al mondo. Per questo suo fascino è stata scelta come location per la fiction di RAI Uno "Don Matteo".

Tra gli espositori figurano la rinata rivista Zzap!, Retrogaming & Toys, RetroGiovedì (che presenterà la nuova versione del Waffle, un dispositivo che consente di utilizzare i floppy Amiga sotto emulazione PC), ACube Systems, Virtual Works, Bologna Nerd e naturalmente Passione Amiga. Presenti anche alcune associazioni come Games Replay, Commodore Mania e Sbrat.

Sarà allestita anche un'area intrattenimento dotata di postazioni Amiga che saranno utilizzabili dai partecipanti e sarà presente un mercatino dell'usato per acquistare e vendere materiale Amiga di seconda mano.

Gli ospiti internazionali saranno il già citato Jon Hare e David John Pleasance, timoniere della Commodore UK.

Nel pomeriggio saranno tenute conferenze da parte dei seguenti relatori Carlo Pastore, Lorenzo di Gaetano (che presenterà il suo game engine "Planar"), Paolo D'Urso e David Pleasance, e alle 18 ci sarà il concerto di Jon Hare.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito ed è possibile consultare il programma dettagliato sul sito www.passioneamigaday.it, dove è anche possibile prenotare delle postazioni per il mercatino dell'usato o banchetti commerciali.

Inoltre, per chi arriva a Spoleto il giorno prima, la sera di Sabato 17 Settembre sarà organizzata la "Cena degli Amighisti" presso il 900 Casual Restaurant con piatti tipici e vini locali.