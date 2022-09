Fallout: New Vegas, una mod reintroduce i contenuti tagliati

Una nuova mod di Fallout: New Vegas punta a reintrodurre nel gioco i contenuti che vennero tagliati dalla versione originale, a quanto pare a causa di problemi tecnici emersi con le contemporanee versioni console su PS3 e Xbox 360.

Si tratta soprattutto di dettagli ed elementi tecnici, che per motivi di ottimizzazione furono rimossi anche dall'edizione PC dove erano originariamente previsti, a causa soprattutto dei problemi che questi causavano alle versioni console uscite all'epoca del lancio, almeno secondo quanto riferito.

Con la mod Improved New Vegas, questi dettagli dovrebbero tornare al loro posto, arricchendo un po' l'aspetto del mondo originale di Fallout: New Vegas.

Fallout: New Vegas, un'immagine del gioco

Per esempio, vengono reintrodotte alcune routine di intelligenza artificiale che risultano assenti nella versione standard: con la mod, i personaggi possono essere visti muoversi più frequentemente, visitare vari luoghi ed eseguire azioni diverse.

Vengono inoltre introdotti più personaggi sullo schermo e una maggiore quantità di creature ad arricchire la Mojave Wasteland che fa da scenario al gioco. Si tratta ancora di un lavoro in corso, dunque non è la versione definitiva, ma già questa edizione della mod riesce a restituire un'immagine un poi più vivace e dinamica di Fallout: New Vegas.

È possibile trovare la mod su Nexus Mods a questo indirizzo, per valutare le differenze rispetto alla versione standard del gioco. Per il resto, Fallout: New Vegas resta uno degli RPG più amati dal pubblico videoludico, tanto che assistiamo spesso anche a rielaborazioni come il recente "remake" in Unreal Engine 5. Abbiamo inoltre letto cosa pensi Chris Avellone, uno degli autori del gioco, di un possibile Fallout: New Vegas 2.