Payday 3: dettagli su ambientazione e personaggi, prima concept art

Payday 3 è stato al centro di uno speciale livestream realizzato da Starbreeze per il decimo anniversario della serie: il publisher ha approfittato dell'occasione per rivelare nuovi dettagli sull'ambientazione e i personaggi del gioco, nonché per pubblicare la prima concept art. Eccola:

Payday 3, la prima concept art mostra i personaggi e l'ambientazione

Come si evince dall'immagine, il nuovo episodio sarà ambientato a New York e gli sviluppatori hanno parlato di una "enorme, viva rappresentazione della città", il che lascia intendere una struttura open world piuttosto ambiziosa per Payday 3, presentato con un video all'E3 2021.

La differenza rispetto a Payday 2 (qui la recensione), oltre che struttuale, starà anche nel fatto che narrativamente la gang è diventata famosa, i media ne seguono le gesta e ciò potrebbe portare a risvolti inattesi.

Payday 3 sarà inoltre ambientato diversi anni dopo gli eventi del secondo episodio, al cui termine i membri della squadra si ritiravano a vita privata per godersi il malloppo conquistato fino a quel momento. Da allora sono arrivati "giganti del sofware, criptovalute, sorveglianza di massa e il dark web": tutti questi elementi avranno un ruolo nel sequel.

Veniamo infine ai personaggi, che saranno quelli che già conociamo e non una nuova generazione di rapinatori: Dallas, Hoxton, Chains e Wolf torneranno a imbracciare le armi. Volete saperne di più? Ecco la nostra anteprima di Payday 3.