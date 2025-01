PC Game Pass ha offerto una notevole quantità di giochi nel 2024, per un valore di quasi 5000 dollari

Il calcolo si riferisce in particolare al PC Game Pass, ovvero il servizio su abbonamento dedicato esclusivamente ai giochi su Windows, peraltro compreso all'interno di Game Pass Ultimate che, evidentemente, risulta anch'esso un abbonamento estremamente conveniente in termini di spesa rispetto al valore dei contenuti offerti.

È sempre un po' fuorviante fare questo genere di calcoli perché, soprattutto su PC , i prezzi dei giochi fluttuano in maniera notevole, tuttavia calcolando la somma sui prezzi standard stabiliti al lancio dagli sviluppatori è possibile vedere come il valore offerte complessivamente dal catalogo del servizio sia davvero enorme.

Il Game Pass continua ad essere probabilmente il servizio su abbonamento più conveniente tra tutti quelli a disposizione, e la quantità totale di giochi offerti nel 2024 , con il relativo valore sommato , conferma questa visione in particolare per quanto riguarda la versione PC.

Un bel risparmio

In sostanza, nel corso del 2024 il PC Game Pass ha messo a disposizione 137 giochi agli abbonati tra le nuove aggiunte mensili, per un valore complessivo totale di 4.812 dollari, facendo la somma dei prezzi standard americani di ognuno di questi.

Rapporto in euro, si tratta di un totale di 4.671 euro di valore complessivo per i giochi del PC Game Pass, per una spesa di circa 144 euro per un abbonamento annuale.

Ovviamente si tratta di un valore indicativo, visto che è ben difficile poter sfruttare completamente l'intero catalogo del servizio, ma è significativo per avere un'idea di quanto il Game Pass abbia offerto nel corso di un anno, considerando poi che il tier Ultimate propone un valore complessivo anche superiore, dal 2024 con l'aggiunta anche di Call of Duty: Black Ops 6 che ha dato l'avvio al lancio dei capitoli della celebre serie direttamente in catalogo.

A questo proposito, ricordiamo i primi giochi in arrivo nella prima metà di gennaio annunciati per Game Pass nei giorni scorsi.