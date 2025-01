PC Game Pass rappresenterebbe solo un sesto degli abbonati totali al servizio di Microsoft

Lo studio condotto alla fine dello scorso anno afferma che il conteggio tiene conto di tutti i tier del Game Pass, quindi anche il Core, ovvero la versione aggiornata del vecchio Live Gold che include nel prezzo l'accesso al multiplayer e un limitato catalogo di giochi. Per Omdia Games, nonostante i numeri del servizio su PC non siano altissimi, questa piattaforma ha molto potenziale e rappresenta una grande opportunità di crescita per Xbox , che ora può fare leva su un grande numero di giochi, come ad esempio il recente Call of Duty: Black Ops 6.

Pochi editori pubblicano su Windows Store

Sempre secondo Omdia Games, il maggior ostacolo alla crescita di Xbox e Game Pass su PC è rappresentato da Steam, che per molti utenti è la piattaforma sinonimo di gaming. Ad esempio, viene fatto notare che nonostante grandi publisher come Sega e Square Enix abbiano iniziato recentemente a pubblicare i propri giochi anche su Windows Store, moltissimi altri editori lo snobbano. Di conseguenza, della maggior parte dei giochi lanciati su console Xbox non esiste una versione PC in vendita su Windows Store, come confermato dal fatto che pochissimi supportano la funzione Play Anywhere (solo il 7% nel 2024), la funzione che permette di giocare sia su PC che su console Xbox con l'acquisto di una sola copia o tramite Game Pass.

Le percenutali di giochi pubblicati su Xbox con e senza supporto a Play Anywhere

Per completezza d'informazione, gli ultimi dati ufficiali sul numero di abbonati a Game Pass è di 34 milioni di abbonati totali (Core incluso) a febbraio 2024. Tuttavia supponiamo che grazie alla ricca line-up dello scorso anno, e in particolare l'arrivo di Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones e l'Antico Cerchio e S.T.A.L.K.E.R. 2, il totale degli abbonati attivi ad oggi sia superiore. Del resto, Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha riferito che il servizio ha raggiunto un nuovo record di iscritti con il lancio dell'ultimo esponente della serie Call of Duty.