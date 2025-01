Un video mette a confronto le versioni PC e PS5 Pro di Final Fantasy 7 Rebirth

Il risultato è abbastanza stupefacente, perché vede la versione PlayStation 5 Pro prevalere in diversi aspetti, in particolare nei dettagli. Ad esempio la vegetazione appare più ricca sulla console di Sony (in alcuni momenti su PC è completamente assente), con l'immagine che è mediamente più pulita e nitida, lì dove su PC alcune impostazioni sembrano essere quelle della versione per PlayStation 5 standard .

Luci e ombre

Anche le ombre sono migliori su PlayStation 5 Pro, con la versione PC che sembra aver ereditato quelle della versione PlayStation 5, non proprio eccezionali. La Draw Distance risulta invece migliore su PC (nonostante in alcuni casi si perdano dei dettagli), mentre il sistema di illuminazione potenziato di quest'ultima dà dei risultati ambivalenti: in alcuni frangenti migliora l'immagine, in altri la annacqua un po'.

Comunque sia, va detto che siamo in entrambi i casi su degli altissimi livelli qualitativi e, come sempre, il giocatore medio non si accorgerà in alcun modo delle differenze tra le versioni (anche perché giocherà quella che possiede e non si metterà a fare confronti).

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è stato lanciato pochi giorni fa su PC, dove pare che stia facendo degli ottimi numeri, segnando il record dei giocatori contemporanei della serie su Steam. La versione PS5 Pro è stata lanciata insieme alla console.