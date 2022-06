PC Game Pass: video mostra tantissimi giochi in arrivo al D1, ecco l'elenco

Microsoft ha pubblicato un video dedicato a PC Game Pass, il servizio in abbonamento specificatamente disponibile su computer. Nel filmato possiamo vedere i giochi che arriveranno sul servizio al D1: la lista è composta dai giochi da poco annunciati. Ecco un comodo elenco di quelli mostrati nel video:

Starfield

Wo Long: Fallen Dynasty

Flintlock

Redfall

Pentiment

A Plague Tale: Requiem

As Dusk Falls

Forza Motorsport

Ark 2

Naraka Bladepoint

Grunded 1.0 (già disponibile in una versione precedente)

Minecraft Legends

Hollow Knight Silksong

Ara Hystory Untold

Anche se nel video non si vede, nella descrizione del filmato possiamo notare che è citato High on Life, altro gioco in arrivo al D1 su PC Game Pass. Ovviamente, moltissimi di questi giochi arriveranno sul servizio al D1 anche in versione Xbox. Quello condiviso è un trailer pensato per ricordare ai giocatori che Game Pass è assolutamente godibile anche solo su PC.

Diteci, tra i giochi citati quali sono quelli che attendete di più? Quali vorrete giocare assolutamente sin dal D1?

Ricordiamo anche che tutti i giochi citati dovrebbero essere pubblicati entro giugno 2023, a meno di ritardi. Parlando proprio di ritardi, Pete Hines ha parlato del rinvio di Starfield e quasi si è commosso in un video fuori onda.