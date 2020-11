People Can Fly lavora a due nuovi giochi tripla A per Square Enix e Take-Two

People Can Fly sta lavorando a due nuovi giochi tripla A per Square Enix e Take-Two, stando a quanto dichiarato dal presidente dello studio, Sebastian Wojciechowski.

Sapevamo di un nuovo progetto tripla A dopo Outriders, ma a quanto pare i titoli sono due per ammissione di Wojciechowski, che tuttavia ha tenuto a precisare che non arriveranno a breve.

L'uscita dei due giochi, nome in codice Gemini e Dagger, non avverrà infatti prima dell'autunno 2024. Anche per questo possiamo immaginare si tratti di produzioni esclusivamente next-gen.

"Posso dichiarare pubblicamente che stiamo lavorando a due nuovi giochi tripla A, come Outriders, realizzati in collaborazione con publisher internazionali: Square Enix e Take-Two", ha dichiarato il presidente di People Can Fly.

"Lo sviluppo dei due giochi è attualmente in corso con i nomi in codice Gemini e Dagger, e puntiamo a lanciarli entro la fine del 2024."