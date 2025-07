Perplexity sfida gli altri giganti del settore IA con un abbonamento per creator e ricercatori

Si tratta dell'ennesima azienda, dunque, che decide di offrire i propri servizi IA in un pacchetto che risulta essere anche abbastanza costoso ma il cui prezzo dovrebbe essere giustificato dalla quantità di contenuti e funzioni a cui si riesce ad accedere. Per esempio, con Perplexity Max, gli utenti avranno un accesso illimitato a Labs.

I vantaggi dell'abbonamento a Max

Con Perplexity Max, dunque, gli utenti, come appena accennato, avranno accesso illimitato a Labs, lo strumento lanciato a maggio 2025 per creare fogli di calcolo, presentazioni, app web e molto altro grazie all'IA. In pratica, Labs consente agli utenti di generare progetti complessi in pochi secondi, rendendo più veloce e semplice il lavoro.

Perplexity

Tra i vantaggi dell'abbonamento Max ci sono anche l'accesso anticipato a nuove funzioni, come Comet, un browser intelligente che Perplexity descrive come un "compagno di pensiero" per tutto ciò che si fa online. Inoltre, gli utenti Max riceveranno supporto prioritario. Si tratta, dunque, di un pacchetto che mira a potenziare la produttività.