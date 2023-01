Persona 3 Portable e 4 Golden: Atlus richiede segnalazioni su spoiler per gli streaming

Atlus è una compagnia da sempre molto attenta a preservare l'integrità delle storie dei propri giochi, tanto da chiedere, in certi casi, il blocco degli streaming per evitare spoiler: nel caso di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden non è arrivata a tanto, ma chiede ufficialmente agli streamer di applicare una segnalazione di possibili spoiler nel corso delle trasmissioni.

Il fatto che entrambi i giochi siano decisamente datati ha ovviamente portato Atlus a non optare per un approccio troppo restrittivo: Persona 3 Portable è il remaster di un gioco uscito originariamente nel 2006 e ampliato poi nel 2009, mentre Persona 4 Golden lo è di un titolo uscito nel 2008 inizialmente e poi in nuova edizione nel 2012.

Sarebbe stato difficile giustificare il ban di streaming sui titoli in questione adducendo la possibilità di spoiler come motivazione, ma Atlus si è comunque dimostrata sensibile all'argomento, richiedendo di inserire delle segnalazioni che indichino la presenza di spoiler nel corso degli streaming dedicati ai due titoli.

Si tratta di una soluzione molto più blanda rispetto alla proibizione di trasmettere il gioco che abbiamo visto all'epoca dell'uscita di Persona 5, con l'impossibilità di mostrare in streaming alcune parti del gioco e di andare oltre i 90 minuti di trasmissione, con tanto di blocco dello sharing attraverso la funzionalità apposita di PS4.

Ricordiamo che Persona 3 Portable e Persona 4 Golden torneranno sul mercato a partire dal 19 gennaio su PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox, disponibili al day one su Xbox Game Pass.