Final Fantasy 16, la macchina del marketing comincia a muoversi in Giappone

Final Fantasy 16 farà il proprio debutto il 22 giugno su PS5, ma la macchina del marketing di Square Enix ha già cominciato a muoversi in Giappone, attraverso locandine, box di cartone e postazioni all'interno dei negozi.

In attesa delle novità su Final Fantasy 16 in arrivo nel 2023, alcuni utenti nipponici stanno condividendo sui social ciò che hanno visto spuntare all'improvviso nei punti vendita della zona, come parte appunto della promozione pubblicitaria legata al gioco.

In Giappone questo tipo di marketing viene preso parecchio sul serio, e con l'approssimarsi del lancio di un titolo importante i negozi ci tengono a mostrare materiali differenti, spesso monitor su cui gira in loop l'ultimo trailer, circondati da decine di confezioni replica per stimolare i preorder.

Per il momento, tuttavia, i materiali si limitano a poster e cartonati con l'artwork principale di Final Fantasy 16: quello che troveremo sulla copertina del gioco, e che ritrae il protagonista Clive Rosfield con la spada in pugno, mentre sullo sfondo sembrano muoversi due enormi creature di fuoco.

State aspettando anche voi con trepidazione il 22 giugno? Per ingannare l'attesa, magari, date un'occhiata al nostro speciale sui doppiatori italiani di Final Fantasy 16.