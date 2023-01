League of Legends: uno spin-off action con protagonista Sylas svelato da un leak

La rating board della Corea del Sud ha svelato erroneamente in anticipo un nuovo gioco da Riot Forge, intitolato The Mageseeker: A League of Legends Story, che avrà come protagonista Sylas, uno degli eroi di League of Legends, anticipando dunque un eventuale annuncio ufficiale da parte di Riot Games.

Come riporta Insider Gaming, i primi dettagli svelati dal GRAC (Game Rating and Administration Committee) parlano di un gioco di stampo action in cui vestiremo i panni di Sylas con l'obiettivo di salvare la regione di Demacia. A parte questo, non sono note altre informazioni.

Riot Forge è una divisione di Riot Games annunciata nel 2019 che si occupa di publishing di giochi sviluppati da terze parti. In particolare il suo obiettivo è quello di pubblicare degli spin-off di League of Legends, come per l'appunto The Mageseeker, oltre ai già annunciati Ruined King, Song of Nunu, HExtech Mayhem e CONV/RGENCE.

Sylas di Dregbourne è un rivoluzionario cresciuto nei quartieri più poveri di Demacia e determinato a far cadere il regno per vendicarsi degli esperimenti fatti su di lui dai suoi maghi per carpire i segreti della sua capacità innata di individuare la magia altrui.

"Cresciuto in uno dei quartieri più poveri di Demacia, Sylas di Dregbourne è divenuto il simbolo del lato più oscuro della grande città. Quando era solo un ragazzo, la sua capacità di individuare la stregoneria nascosta attirò l'attenzione dei famigerati cercatori di magia, che alla fine lo imprigionarono per aver utilizzato quegli stessi poteri contro di loro. Ormai libero, Sylas è diventato uno spietato rivoluzionario che utilizza la magia delle persone intorno a lui per distruggere il regno che un tempo serviva... e la sua banda di maghi reietti sembra crescere di giorno in giorno", recita la descrizione del personaggio sul sito ufficiale di League of Legends.