Persona 3 Reload Aigis Edition: preorder Amazon per PS5 e Xbox Series X disponibile

Persona 3 Reload Aigis Edition è in versione austriaca, ma il gioco include i sottotitoli italiani. Solo la confezione non è in lingua italiana. Il contenuto di questa edizione da collezione comprende artbook, soundtrack del gioco su due dischi, statua da collezione di Aigis, il gioco nella versione console scelta e un pacchetto di contenuti estetici ispirato a Persona 5.

Non solo edizioni speciali per Persona 3 Reload

Una delle ambientazioni di Persona 3 Reload

Se però preferite fare la prenotazione della versione base del gioco, è ovviamente disponibile anche quella. Persona 3 Reload costa 70,99€ e sarà disponibile dal 2 febbraio 2024. Potete trovarlo in versione fisica per PS4, PlayStation 5 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). In tutti i casi si tratta di una prenotazione a prezzo minimi garantito, ovvero in caso di sconti questi verranno applicati automaticamente alla prenotazione. Il prezzo pagato sarà pari alla cifra più bassa apparsa sulla piattaforma tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Persona 3 Reload propone grafica modernizzata, interfaccia migliorata e nuove opzioni per rendere il gioco più fruibile per il pubblico odierno.