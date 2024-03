Persona 3 Reload: il personaggio femminile Kotone non sarà aggiunto, costerebbe troppo

Persona 3 Reload purtroppo non riceverà tramite DLC la protagonista femminile Kotone, presente in un'altra versione del gioco di ruolo, e ora il produttore si è scusato per questa esclusione.

Dobbiamo sapere che quando Persona 3 Portable uscì nel 2009, i giocatori potevano scegliere tra due diversi protagonisti. Il remake Persona 3 Reload, pubblicato di recente, ha purtroppo eliminato la possibilità di scegliere il proprio genere e il protagonista.

"Inizio con le scuse, ma purtroppo la comparsa della protagonista femminile in P3R non avverrà", ribadisce il produttore generale Kazuhisa Wada in un'intervista a Persona Central. "Naturalmente, abbiamo preso in considerazione l'inclusione della protagonista femminile insieme a Episode Aigis, ma più approfondivamo la questione, più sembrava senza speranza".