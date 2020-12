Persona 6 in arrivo? Nel 2021 ci sarà un grande annuncio

Il 2021 sarà l'anno del 25esimo anniversario della serie Persona, di Atlus, che è attualmente al quinto capitolo, uno dei più apprezzati dai giocatori. La compagnia, però, ha in serbo un eccitante annuncio dedicato alla saga: possibile che si tratti di Persona 6? In questo momento non abbiamo conferme, ma di certo i fan lo sperano.

Le informazioni arrivano da Kazuhisa Wada, divenuto producer e director della serie dopo l'addio di Hashino. Wada ha spiegato a Famitsu che è intenzione della compagnia celebrare il 25esimo anniversario della saga con "eccitati" novità. Wada ha affermato, precisamente: "Stiamo lavorando in silenzio ai nostri progetti. Grazie per il vostro supporto, quest'anno segnerà il 25esimo anniversario della serie Persona! Abbiamo qualche eccitante idea in lavorazione, quindi speriamo che non vediate l'ora di scoprire di più a riguardo." Come potete leggere, non viene specificato se si tratterà di qualcosa dedicato a Persona 6 (o comunque a un nuovo capitolo)

Ovviamente, è possibile che si tratti di un progetto slegato dalla serie principale o di qualcosa legato a Persona 5. Quest'ultimo, però, è già stato più che sfruttato con il rilascio della versione Royale e l'arrivo del seguito musou Persona 5 Strikers, senza dimenticare anche lo spin-off musicale. Di certo, dopo quattro anni dal primo rilascio di Persona 5, sembra giunto il momento di pensare a Persona 6.

Speriamo di ricevere presto nuove notizie. Nel frattempo, potete leggere la nostra anteprima di Persona 5 Strikers dopo averlo visto di nuovo in azione.