Il mercato dei videogiochi nel 2020 batte cinema e sport grazie al COVID-19

Con l'aiuto del COVID-19, il mercato dei videogiochi ha prosperato nel corso del 2020, riuscendo a battere sia l'industria del cinema che il mondo dello sport. Ovviamente il tutto è anche conseguenza del fatto che i videogiochi sono una passione che si vive in casa e, come conseguenza delle molteplici quarantene imposte a livello mondiale, i videogiochi sono stati i preferiti del pubblico sia in termini di spesa monetaria che di tempo investito.

Il risultato è che il cinema e lo sport, combinati, non hanno retto il passo dei videogiochi nel 2020. I dati arrivano da International Data Corporation che segnala un ricavo totale di 197.7 miliardi di dollari. Si tratta di circa un +20% rispetto al 2019. Per avere un punto di riferimento, cinema e sport, se combinati, avevano ricavato 175 miliardi di dollari nel 2019: quest'anno la cifra è calata significativamente.

Il merito, oltre che del COVID-19, è legato anche alle vendite hardware di Nintendo Switch, che continua il proprio successo, e delle nuove console di Sony e Microsoft. PlayStation 5 e Xbox Series X, pur essendo limitate in termini di scorte, hanno ovviamente mosso grandi quantità di denaro. Come sempre, però, è il software a generare più introiti. In prima posizione troviamo, come sempre, il mercato mobile che è cresciuto del 25% ed è valso circa 87.7 miliardi di dollari. È soprattutto l'Asia e la regione Pacifica a dominare, con un valore di 56.6 miliardi di dollari.

