Persona 6 previsto per il 2026, secondo un'indiscrezione

Stando all'insider @MbKKssTBhz5, Persona 6 sarebbe in sviluppo e sarebbe previsto per il 2026. Secondo lui ci sarebbero anche altri progetti legati a Persona 5 in arrivo, alcuni dei quali non ancora svelati da nessuna voce di corridoio.

@MbKKssTBhz5 è lo stesso ad aver svelato il titolo del remake di Persona 3, ossia Persona 3 Reload, e il fatto che sarà annunciato all'Xbox Showcase. Sempre lui ha dato diverse indicazioni sui nuovi Persona in arrivo, rivelatesi vere, quindi viene considerato una fonte attendibile per quanto riguarda le informazioni relative ai giochi di Atlus.

"Ogni progetto è pensato per trainare verso Persona 6, che uscirà nel 2026. Ma ci sono ancora altri progetti legati a Persona 5 e Persona, alcuni diversi da quelli di cui vi ho già parlato."

Il 2026 appare lontano, ma quantomeno iniziano a spuntare tracce del nuovo Persona, dopo il successo di Persona 5 e derivati. La serie appare più viva che mai. Staremo a vedere su quali piattaforme approderà e se sarà del livello del precedente. Detto questo, prendete la notizia con le dovute cautele, visto che di ufficiale non c'è ancora nulla.