Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, presentato durante l'Xbox Showcase, per un insider

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà mostrato durante l'Xbox Showcase di questa sera con prezzo e apertura dei pre-ordini. A riportarlo è stato l'insider billbil-kun, uno che di solito non sbaglia un colpo.

Per dimostrare la bontà dell'informazione rubata, il nostro ha anche pubblicato l'immagine censurata di uno dei bonus che otterrà chi prenoterà l'espansione di Cyberpunk 2077: la muscle car Quadra "Vigilante".

billbil-kun ha anche riportato il prezzo di questa attesissima espansione: 29,99€ / 29.99$ / 24.99£. Il dato non è in realtà completamente nuovo, perché era stato reso noto da un errore di GOG, il negozio di CD Projekt, che aveva per sbaglio attivato la pagina di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Comunque sia si tratta di una conferma che male non fa, in attesa che il tutto venga ufficializzato durante l'evento.

Come sempre, trattandosi di una voce di corridoio è meglio non dare niente per scontato e aspettare la conferma ufficiale... anche perché l'Xbox Showcase è vicino.