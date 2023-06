Diablo 4 bombardato di recensioni negative su Metacritic per le microtransazioni e altri problemi

Diablo 4 sta subendo il classico bombardamento di recensioni negative su Metacritic per i motivi più disparati, primo fra tutti le microtransazioni, che secondo le accuse lo farebbero somigliare a un gioco mobile, nonostante sia venduto a prezzo pieno.

Ad esempio paprykarz scrive, dopo avergli appioppato uno 0: "Diablo IV, scusate, Diablo Immortal 2 è un prodotto senza creatività che è stato ripulito degli elementi chiave che caratterizzano i giochi hack and slash e action GDR. Il sistema degli oggetti e di crafting è stato preso dal gioco mobile, ciò significa che non è soddisfacente per i giocatori che si aspettano un'esperienza più profonda ed elaborata." Altri hanno commentato con argomentazioni simili, lamentando la troppa presenza delle microtransazioni.

Il bombardamento però, non nasce solo da questo. Altri giocatori si lamentano dello stato del gioco, ossia della sua incompletezza, con Blizzard che avrebbe dovuto lanciarlo in accesso anticipato, visto che la campagna non è completabile. C'è anche chi lo paragona a Diablo II, affermando di preferire il vecchio capitolo al nuovo, o chi afferma problemi con i server che renderebbero instabile l'esperienza di gioco.

La sostanza è che gli 0 e, in generale, i voti molto bassi vanno moltiplicandosi. Attualmente la versione PC ha una media voto degli utenti di 4.8, quella PS5 di 5.6 e quella di Xbox Series X/S di 5.9.

