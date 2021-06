Phantom Abyss disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Phantom Abyss è disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Si tratta di uno dei giochi presentati da Devolver Digital in occasione del suo folle evento dell'E3 2021. Il prezzo per averlo è di 22,99€ (attualmente è in offerta lancio a 18,39€).

Si tratta di un gioco multiplayer asincrono di massa in cui i giocatori devono superare dei templi generati proceduralmente, per recuperare delle reliquie nascoste. Ovviamente tra loro e la gloria ci sono trappole a non finire, voragini e antichi guardiani non proprio felicissimi per le intrusioni. Ogni tempio offrirà un solo tentativo: recupereremo le relique di maggior valore o ci accontenteremo di quelle meno rare? Per aiutarci potremo sfruttare i fantasmi degli altri avventurieri umani, osservandoli attentamente così da evitare i passi falsi che hanno commesso. Chi troverà la reliquia di maggior valore, la terrà per sempre.

Leggiamo le altre caratteristiche di Phantom Abyss:

Multiplayer asincrono

Esplora i pericolosi corridoi e le colossali stanze di ogni tempio insieme ai fantasmi dei giocatori caduti che ti hanno preceduto e usa i loro successi e fallimenti a tuo vantaggio per addentrarti più a fondo di quanto abbiano mai potuto sperare. Guarda e impara dagli errori di fino a 20 fantasmi, compresi i tuoi amici di Steam che si sono cimentati con lo stesso tempio e ruba le loro fruste quando cadono.

Sblocca altri infidi piani

Recupera le chiavi dai forzieri per sbloccare sezioni più profonde e letali del tempio che ospitano le reliquie più ambite. Più una reliquia è difficile da ottenere, maggiore è la ricompensa: la Reliquia leggendaria finale di un tempio ti permetterà di rivendicare l'intero tempio in modo da farlo svanire per sempre.

Benedizioni dagli dei

Mano a mano che gli avventurieri si addentrano in un tempio, i tesori raccolti possono essere offerti agli altari per ottenere una nuova benedizione per il resto della corsa. Raccogli più tesori che puoi per compiacere gli dei e ottenere un doppio salto, un salto planato, una scivolata lunga, una protezione dai danni e altro ancora!

Fruste sbloccabili

Sblocca nuove fruste con successo e scegli quella più adatta dalla tua collezione prima di avventurarti nella tua prossima corsa. Ogni frusta è accompagnata da una piccola benedizione, ma anche da una maledizione che può complicare la tua scalata verso la ricchezza e la gloria.

Connessioni sociali

I giocatori possono condividere i Codici tempio delle loro corse fallite per permettere agli amici di tentare di cimentarsi con lo stesso tempio o possono condividere il loro Codice avventura che genererà una playlist dei templi che il giocatore ha tentato di superare in passato.

