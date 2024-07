Phantom Blade Zero si mostra in 14 minuti di gameplay inedito dal ChinaJoy 2024

Phantom Blade Zero, esclusiva console PS5 da parte di S-Game, era presente al ChinaJoy 2024 e per l'occasione si è mostrato con una nuova demo, visibile in questo video gameplay da 14 minuti che consente di dare un'occhiata ad alcuni elementi inediti finora.

Il gioco si presenta come un action RPG con elementi souls-like, caratterizzato da un'ambientazione che si rifà alla mitologia cinese, dunque un titolo con diversi punti in comune con il noto Black Myth: Wukong. Non per nulla, gli sviluppatori hanno recentemente riferito di sperare nel successo di quest'ultimo come elemento positivo per tutto l'ambiente.

Presentato con un trailer durante il PlayStation Showcase del maggio 2023 e in grado di attirare subito l'attenzione soprattutto grazie alle sue particolari atmosfere e ai riferimenti alla mitologia orientale, Phantom Blade Zero è tornato dunque a mostrarsi in una forma più completa.