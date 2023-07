Pikmin 4, voti alti su Famitsu ma forse ci si aspettava di più

Pikmin 4 ha portato a casa ottimi voti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, nello specifico tre 9 e un 8 per un totale di 35/40. Considerando la ben nota generosità della testata con le produzioni nipponiche, tuttavia, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più.

CRYMACHINA (PS5, PS4, Switch) - 7/8/7/8 [30/40]

Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch) - 8/8/9/8 [33/40]

Pikmin 4 (Switch) - 9/9/9/8 [35/40]

Parliamo peraltro del gioco più atteso dai lettori di Famitsu, davanti a Final Fantasy 7 Rebirth: un'esclusiva Nintendo dalle grandi ambizioni, insomma, che però non si è avvicinata al fatidico perfect score. Vedremo come andrà in occidente.