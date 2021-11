Pikmin Bloom a quota 2 milioni di download in due settimane

Pikmin Bloom, il nuovo "walking game" per iOS e Android realizzato da Niantic, autori di Pokémon GO, ha raggiunto quota due milioni di download in tutto il mondo a sole due settimane della pubblicazione.

Il dato arriva dalle analisi di Sensor Tower, da cui inoltre apprendiamo che ben 864.000 download di Pikmin Bloom provengono solamente dal Giappone, seguono USA e Regno Unito, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Parliamo di buoni risultati, ma che ovviamente non reggono il confronto con quelli registrati nello stesso periodo di tempo da altri giochi Niantic basati su brand più conosciuti. Pokémon GO raggiunge ben 75 milioni di download in due settimane, mentre Harry Potter: Wizards Unite, che a breve chiuderà i battenti, è stato scaricato da 12,4 milioni di persone.

In termini di acquisti in-app, Pikmin Bloom ha registrato 473.000 dollari di incassi in due settimane, per la maggior parte arrivati dai giocatori giapponesi. Pokémon GO nello stesso lasso di tempo era arrivato a quota 116 milioni di dollari, mentre Wizards Unite "solo" a 8 milioni.

Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Pikmin Bloom in cui Giorgio Melani spiega che la nuova opera Niantic è "una sorta di "gioco" sociale che funziona da stimolo per uscire di casa, camminare all'aria aperta e possibilmente avvicinarsi ad altri utenti. Sono tutte cose estremamente positive e bisogna lodare questo bizzarro progetto per riuscire a metterle insieme in maniera piuttosto elegante e recuperando anche un brand amato, sfruttandone a dovere il carisma dei protagonisti. Resta il fatto, fondamentale, che non si tratta di un gioco quanto piuttosto di una companion app che punta al benessere, un vero e proprio podometro arricchito, a dire il vero nemmeno preciso e tecnico come altri più specializzati ma sicuramente più divertente e stimolante. Anche solo sapere che i nostri Pikmin restano attivi in background accompagnandoci a ogni passo, senza dover guardare continuamente lo schermo, è piacevole e dona un senso di compiutezza alle semplici passeggiate quotidiane, con il solo inconveniente di un consumo veramente eccessivo della batteria."