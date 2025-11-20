Piovono sconti Sony per il Black Friday: PS5 Digital al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante in occasione della prima giornata di Black Friday: PS5 Digital viene messa in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 349€, suo minimo storico. Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La PS5 Digital Edition rappresenta l'alternativa più economica alla versione standard della PlayStation 5, pur mantenendo identiche prestazioni hardware. Al suo interno troviamo un potente processore AMD Zen 2 a 8 core, abbinato alla GPU AMD RDNA 2 "Oberon", capace di garantire una grafica di nuova generazione.
Ulteriori dettagli
La principale differenza rispetto al modello tradizionale è l'assenza del lettore di dischi. Essendo una console completamente disc-less, la PS5 Digital Edition permette l'acquisto dei giochi esclusivamente in formato digitale. Sebbene questo significhi rinunciare alla possibilità di utilizzare dischi fisici e di godere della visione di Blu-ray 4K, molti giocatori trovano questo compromesso più che accettabile, soprattutto considerando il prezzo inferiore.
La dotazione di 16 GB di RAM GDDR6 assicura un'elevata velocità nella gestione dei processi, mentre l'SSD da 825 GB offre tempi di caricamento estremamente ridotti e un accesso rapidissimo ai contenuti di gioco.