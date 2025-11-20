Piovono sconti Sony per il Black Friday: PS5 Digital al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante in occasione della prima giornata di Black Friday: PS5 Digital viene messa in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 349€, suo minimo storico. Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La PS5 Digital Edition rappresenta l'alternativa più economica alla versione standard della PlayStation 5, pur mantenendo identiche prestazioni hardware. Al suo interno troviamo un potente processore AMD Zen 2 a 8 core, abbinato alla GPU AMD RDNA 2 "Oberon", capace di garantire una grafica di nuova generazione.