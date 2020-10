Planet Coaster: Console Edition data di uscita per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e One

Attraverso un trailer e diverse immagini, Frontier ha annunciato la data di uscita di Planet Coaster: Console Edition. L'erede di Rollercoaster Tycoon sarà disponibile per Xbox Series X|S, PS4 e One a partire dal 10 novembre 2020. La versione per PS5 di Planet Coaster: Console Edition arriverà il 19 novembre, in concomitanza con l'arrivo della console next-gen di Sony nei negozi italiani.

Non solo, lo sviluppatore inglese, infatti, ha annunciato che distribuirà anche una versione Deluxe del gioco. Questa versione costerà 10 euro in più rispetto alla versione standard. La Deluxe Edition sarà disponibile a 54,99 euro, mentre la versione standard a 44,99 euro.

Oltre al gioco base, i giocatori che compreranno la Deluxe Edition avranno anche accesso sia alla Magnificent Rides Collection sia alla Classic Rides Collection, offrendo un totale di 18 nuove giostre e montagne russe, ispirate ad alcune delle attrazioni più iconiche delle fiere e dei parchi a tema in tutto il mondo.

Per chi non lo sapesse, Planet Coaster: Console Edition è un gioco manageriale che vi darà modo di costruire il parco di divertimenti più bello al mondo, scegliendo tra diversi generi di attrazioni differenti in modo da soddisfare e divertire il più possibile la propria clientela.

La versione console adatterà semplicemente queste meccaniche al gamepad, mantenendo inalterato lo spirito dell'opera. Nel caso in cui siate interessati, questa è la recensione di Planet Coaster.