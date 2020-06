PlatinumGames inizierà a pubblicare i suoi giochi da indipendente

PlatinumGames vuole proseguire sulla strada intrapresa con The Wonderful 101: Remastered e per il futuro ha in programma di pubblicare altri titoli da indipendente. Ciò non significa che smetterà di collaborare con altri publisher, ma solo che vuole anche riservarsi alcuni progetti.

Il proposito è stato di fatto ufficializzato in un recente post sul blog del sito ufficiale di PlatinumGames, firmato da Kenici Sato, presidente e CEO della compagnia, che ha spiegato la nuova filosofia dello studio: "Stiamo già valutando ai prossimi giochi da auto pubblicare. Però non smetteremo di collaborare con gli altri publisher!"

Attualmente PlatinumGames ha diversi progetti in ballo, tra quelli conosciuti: Project GG di Hideki Kamiya, uno dei giochi auto pubblicati; Babylon's Fall per Square Enix, in sviluppo per PS4 e PC, e Bayonetta 3 per Nintendo, in sviluppo per Nintendo Switch. Manca un quarto annuncio, promesso da tempo ma ancora misterioso.

L'ultimo gioco di PlatinumGames a essere stato pubblicato è l'ex-esclusiva Wii U The Wonderful 101: Remastered, finanziato con successo tramite Kickstarter. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione.