Dragon Ball, Bulma incontra Negan di The Walking Dead in questo cosplay

Che cosa hanno da spartire la Bulma di Dragon Ball e il Negan di The Walking Dead? Nulla, assolutamente nulla... almeno finché un nuovo cosplay non decide che devono incontrarsi e fondersi in un unico personaggio a cavallo dei due franchise. È successo, e ve ne parliamo oggi 3 giugno 2020, con dovizia di particolari.

Tutto è cominciato da questa curiosa idea della cosplayer amhcosplays: la donna ha voluto far incontrare la Bulma di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super con il Negan visto nella Serie TV The Walking Dead. Una improbabile fusione simile a quella mostrata nel manga e anime di Akira Toriyama? Più o meno: e così è nata Bulmegan. Il nome perla da sé, non trovate?

Una riconoscibilissima Bulma dai capelli azzurri indossa così gli indumenti che hanno reso famoso in tutto il mondo il cattivone di The Walking Dead, e a completare l'abbigliamento non poteva mancare la spietata mazza Lucille, in dotazione. Meglio non farla arrabbiare, questa Bulmegan, capito Vegeta?

Qui di seguito vi riportiamo un'immagine del cosplay in cui Bulma incontra il Negan di The Walking Dead. Ma poi lettori, prima di farci sapere cosa ne pensate nel campo dedicato ai commenti di questo articolo, potreste anche valutare di dare un'occhiata ai tanti, tantissimi cosplay che vi abbiamo proposto nei giorni scorsi: