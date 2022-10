PlayStation 1, Sony l'ha collegata a un televisore da 420 pollici

Sony ha recuperato l'originale PlayStation e l'ha collegata a un gigantesco televisore da 420 pollici, pubblicando sui social una breve clip con l'accensione della console e l'iconica sequenza introduttiva.

Qualche tempo fa abbiamo pubblicato uno speciale dedicato alla storia di PlayStation, una piattaforma particolarmente cara al pubblico italiano ma che ha saputo conquistare il mondo intero, e i commenti al post dimostrano quante persone conservino ricordi meravigliosi legati al primissimo modello.

"PlayStation originale più un televisore da 35 piedi, uguale soddisfazione senza pari", si è limitata a scrivere Sony, lasciando che l'iconica sequenza di accensione sbrigasse tutto il lavoro comunicativo e aspettando l'arrivo di decine e decine di testimonianze che non si sono fatte attendere.

Certo, immaginiamo che la risoluzione dell'originale PlayStation non sia propriamente l'ideale per giocare su di un televisore di tali dimensioni, ma alla fine dei conti stiamo parlando di un post che parla più al cuore che non agli occhi.