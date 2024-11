PlayStation cambia guida alla divisione Mobile: nominato un nuovo capo della sezione

Avendo grande esperienza nel settore, maturata presso Meta, Zynga, Walt Disney e EA , la compagnia l'ha dunque scelto per guidare gli sforzi di PlayStation in ambito mobile, che probabilmente si intensificheranno nel prossimo futuro.

Non è un cambio drastico di guida, considerando che Courtemanche era già uno dei massimi responsabili della divisione mobile insieme a Kris Davis, ma a quanto pare Sony ha scelto per una ulteriore promozione dell'executive, entrato nella compagnia peraltro solo di recente, nel 2022.

Sony Interactive Entertainment ha effettuato un importante cambio al vertice della sezione PlayStation Mobile , nominando Olivier Courtemanche come nuovo responsabile della divisione, insieme ad altri cambiamenti annunciati in queste ore per quanto riguarda questo segmento.

Un esperto nel settore

La nomina di Olivier Courtemanche a capo della divisione non è peraltro l'unica novità emersa in queste ore su PlayStation Mobile.

Oliver Courtemanche e Justin Kubiak

Oltre a questa nuova promozione, c'è stata anche quella di Justin Kubiak, che ricopre ora il ruolo di capo del mobile business development and partnerships.

Anche in precedenza, Kubiak ha lavorato in questi anni alla gestione delle licenze e delle partnership con gli sviluppatori di PlayStation per il settore mobile, dopo essere arrivato nel 2021 da Samsung, dove era responsabile delle partnership per i giochi. In precedenza ha lavorato presso NCSoft, Scopely e Disney Interactive.

Nonostante tutto, dunque, Sony sembra ancora intenzionata a investire nel settore mobile. Ricordiamo che, proprio il mese scorso, Sony ha chiuso il suo team dedicato ai giochi mobile first-party Neon Koi insieme alla più rumorosa chiusura di Firewalk (responsabili di Concord).

Neon Kai era stato acquisito nel 2022 e di fatto non ha pubblicato nuovi titoli sotto l'etichetta Sony. Il team era stato inizialmente lanciato con il nome di Savage Game Studios da ex allievi di Rockstar, Wargaming e Rovio, ma ha cambiato marchio alla fine del 2023.