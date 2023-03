PlayStation alla GDC 2023 parlerà di esclusive, multiplayer e indie

PlayStation sarà alla GDC 2023, presso il padiglione S735, dove terrà una serie di sessioni con i PlayStation Studios, in cui si parlerà probabilmente di esclusive first party, nonché un paio di panel dedicati rispettivamente alle produzioni indipendenti e alle esperienze in multiplayer.

Nello specifico, i panel si intitoleranno "PlayStation Indies - Innovation and Creative Processes", tenuto da Shuhei Yoshida, e "Amplifying Multiplayer Experiences on PlayStation", in cui si discuterà appunto delle prospettive future dei giochi a base multiplayer su PlayStation.

Come sappiamo, nella nuova edizione della Game Developers Conference troveremo anche Cyberpunk 2077, mostrato da NVIDIA con la modalità Ray Tracing Overdrive, e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che verrà presentato in video durante l'evento.

La GDC 2023 si svolgerà in quel di San Francisco dal 20 al 24 marzo, e anche quest'anno l'evento rappresenterà una grande occasione per gli attori del mercato videoludico di incontrarsi e discutere, ragionando su ciò che è stato fatto finora e sulle prospettive future del medium.