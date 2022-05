PlayStation Now, maggio 2022: i giochi PS4 per gli abbonati sono stati annunciati

Sony ha annunciato i nuovi giochi per PS4 di maggio 2022 in arrivo nel catalogo di PlayStation Now per tutti gli abbonati al servizio. A partire da domani, martedì 3 maggio, saranno disponibili tre nuovi titoli, ovvero Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur 6 e Blasphemous.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (qui la nostra recensione) non ha bisogno di grandi presentazioni per i fan dei ninja del Villaggio della Foglia. Si tratta di un picchiaduro 3D ambientato nell'universo dell'opera del sensei Masashi Kishimoto e che permette di lottare nei panni di decine e decine di personaggi differenti. È presente sia una modalità storia offline, che modalità multiplayer per sfidare i giocatori di tutto il mondo.

PlayStation Now, i giochi di maggio 2022

Rimanendo in tema di picchiaduro, Soulcalibur 6 è l'ultimo esponente della celebre serie di Bandai Namco, caratterizzata da nuove meccaniche di combattimento e un comparto grafico evoluto. Anche in questo caso i giocatori potranno sfidarsi grazie al multiplayer online e non mancano decine e decine di personaggi da padroneggiare, ognuno caratterizzato da uno stile di combattimento unico. E tra questi c'è anche Geralt di Rivia dalla saga di The Witcher. Per saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Soulcalibur 6.

Infine, Blasphemous è un action 2D che ha un nome che è già tutto un programma. In parte si ispira alla formula souls-like dei titoli FromSoftware e ai Metroidvania ed è ambientato nella terra immaginaria di Orthodoxia, dove religione e superstizione dominano su tutto. Noi vestiremo i panni del Penitente, che suo malgrado si trova ad affrontare una serie di terribili minacce per sventare una maledizione. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Blasphemous.

Che ne pensate dei giochi in arrivo nel catalogo del PlayStation Now per maggio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.