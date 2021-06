PlayStation è partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per il 2021

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato la partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio): PlayStation è la console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.

Dopo la Supercoppa italiana, sponsorizzata da PlayStation e infatti denominata "PS5 Supercup", Sony Interactive Entertainment Italia si avvicina al mondo del calcio ancora una volta per "raccogliere la propria community e tutto il pubblico di appassionati attorno alla maglia azzurra, simbolo sportivo indiscusso dell'italianità".

Marco Saletta, General Manager di SIE Italia ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della collaborazione con FIGC e felici di unirci alla Nazionale Italiana di Calcio, il team sportivo per eccellenza, che incarna i valori di inclusività a fairplay. Riteniamo che questa sia un'occasione unica per celebrare due community affini, tifosi e videogiocatori, e siamo certi che collaborazioni di questo calibro possano contribuire concretamente ad alimentarne la conoscenza e lo sviluppo del videogioco in Italia".

Per celebrare la Nazione di calcio, SIE Italia creerà un torneo eSport di FIFA 21 "Azzurri Fans Cup", diviso in quattro Cup e una finale, che sarà tenuto su PS4. I giocatori interessati possono registrarsi al torneo dal 10 giugno 2021 tramite la sezione "Eventi" - "Tornei" su PS4 oppure tramite le piattaforme Compete PlayStation o quella ESLGaming.

Le quattro Cup si terranno secondo il calendario qui di seguito:



Cup 1 - venerdì 18/06/2021;

Cup 2 - domenica 20/06/2021;

Cup 3 - venerdì 16/07/2021;

Cup 4 - giovedì 22/07/2021;

FINALE - venerdì 23/07/2021.

Tutti i partecipanti avranno l'opportunità di disputare sfide che determineranno la migliore prestazione della giornata. Solo i primi due qualificati di ogni Cup potranno proseguire e accedere alla Finale del 23 luglio 2021. La Finale prevederà scontri diretti tra gli otto finalisti, i quali dovranno usare tutte le proprie abilità per portare a casa il miglior match e realizzare gli assist più efficaci per conquistare la vittoria. In palio, per il primo classificato, un'esperienza di coaching con uno degli e-player della eNazionale FIFA, l'opportunità di trascorrere una giornata al Centro Tecnico Federale di Coverciano e un abbonamento da 12 mesi al servizio PlayStation Plus.

Nel corso dell'anno ci saranno altri eventi in collaborazione tra PlayStation e la FIGC.