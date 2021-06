Ratchet & Clank Rift Apart: video gameplay di 15 minuti in italiano

Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile nella giornata di domani, 11 giugno 2021. Il nuovo gioco di Insomniac Games è di alta qualità e siamo certi che molti appassionati non vedranno l'ora di mettervi le mani sopra. Nel frattempo, però, potete godervi ben 15 minuti di gameplay in italiano nel nostro video, che potete trovare qui sopra.

Ratchet & Clank Rift Apart ci permetterà di controllare sia Ratchet che la nuova protagonista, Rivet. La Lombax proviene da un altro universo, all'interno del quale sono finiti anche i nostri amati eroi. Come sempre avremo accesso ad armi dall'alto potenziale esplosivo e dallo stile unico.

Ratchet & Clank Rift Apart

Nella nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, vi abbiamo spiegato che: "Ratchet & Clank: Rift Apart è, senza mezzi termini, una grandiosa esperienza, capace di emozionare davvero chiunque grazie alla sua spettacolarità e al feeling di gioco estremamente rifinito. Siamo di fronte a valori produttivi incredibili non solo per la serie Insomniac, per un gioco sorprendentemente denso di contenuti. L'avventura base si aggira tra le 12 e 15 ore se si seguono solo gli eventi della storia principale, sale tra le 20 e 25 circa se volete completare il gioco con tutti i collezionabili e cresce ulteriormente in modalità Sfida per completare tutto al 100%."

Vi abbiamo proposto anche un altro speciale: Ratchet & Clank: Rift Apart, per adulti o bambini?, nel quale vi abbiamo parlato del fatto che "La saga di Ratchet & Clank è sempre stata caratterizzata da una forte dualità: un colorato e cartoonesco platform 3D, perfetto per bambini e teenager, che però nasconde un'anima più matura e adulta sotto copioni spassosi e a tratti taglienti."