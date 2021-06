Xbox Game Pass: almeno un gioco first party ogni tre mesi, l'obiettivo di Microsoft

Grazie a un'intervista con Microsoft, abbiamo avuto la possibilità di scoprire tanti nuovi dettagli sul futuro di Xbox, sia in termini di hardware che di servizi e pubblicazione di giochi. Precisamente, abbiamo potuto (anche) scoprire che l'obbiettivo di Microsoft è di pubblicare almeno un gioco first party su Game Pass ogni tre mesi.

Con oltre 23 studios al lavoro su giochi Xbox, Microsoft ha certamente la forza lavoro necessaria per realizzare una buona quantità di giochi di alto livello. Lo scopo di Xbox, inoltre, non è puntare solo sulla quantità, ma anche sulla varietà, includendo racing game come Forza, ma anche giochi di ruolo come Fable, passando per giochi di avventura, platform come Psychonauts 2 e, non serve nemmeno dirlo, sparatutto come Halo.

Game Pass

Il servizio Game Pass di Microsoft, quindi, sembra pronto a puntare sempre più in alto non solo grazie a giochi di terze parti ma anche grazie a titoli first party. Ricordiamo infatti che ogni gioco interno degli Xbox Game Studios arriverà sul servizio in abbonamento sin dal D1.

Vi segnaliamo anche che l'aggiornamento dei datacenter con l'hardware Series X è quasi completo. Inoltre, Microsoft sta accelerando la produzione di console "core", hardware e piattaforme.

Infine, vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli nel nostro articolo: Il futuro di Xbox, tra Game Pass e Cloud Gaming, spiegato da Microsoft.