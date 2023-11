PlayStation Plus: ora disponibili i giochi PS5 e PS4 di Extra e Premium di novembre

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è arricchito oggi con i nuovi giochi PS5 e PS4 di novembre 2023 , che ora sono disponibili per tutti gli abbonati. In totale le nuove aggiunte sono 12, di cui sette per il tier Extra e le restanti cinque esclusivamente per quello Premium. Vediamo l'elenco completo:

Le novità più interessanti del PlayStation Plus Extra e Premium di novembre

Dragon's Dogma

Nonostante la selezione di novembre abbia fatto discutere in rete con tanti utenti non proprio felicissimi della selezione proposta da Sony dopo il recente aumento di prezzo dell'abbonamento del servizio di Sony, non mancano comunque alcuni giochi interessanti come segnalato nella nostra rubrica dedicata ai giochi del PlayStation Plus di Extra e Premium di novembre.

Tra questi rientra sicuramente Teardown, un sandbox in cui i giocatori dovranno pianificare ed eseguire efferate rapine. Come spiegato nella nostra recensione, per farlo sarà necessario studiare con minuzia i livelli e sfruttare a proprio vantaggio le ambientazioni completamente distruttibili.

Cambiando completamente genere, l'inclusione di Dragon's Dogma: Dark Arisen nel catalogo di Extra è avvenuta con un tempismo perfetto, considerato il vociferato lancio di Dragon's Dogma 2 nei primi mesi del 2023. Grazie a questa versione estesa e arricchita del primo capitolo della serie potrete infatti farvi un'idea delle peculiari dinamiche dell'action GDR con ambientazioni dark fantasy di Capcom e capire se rientra nelle vostre corde.

Che ne pensate delle nuove aggiunte di PlayStation Plus Extra e Premium di questo mese? C'è qualche gioco che vi interessa particolarmente o che consigliereste? Fatecelo sapere nei commenti.