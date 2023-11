Halo Infinite oltre i 30 milioni di giocatori, 343i su un progetto non annunciato?

Non si tratta di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft o 343 Industries ma di dettagli che emergono dal curriculum online , pubblicato su LinkedIn, di un Product Manager e Insights Manager che ha lavorato presso il team per due anni, fino a gennaio 2023.

In base a quanto emerso dal curriculum di uno sviluppatore, riportato dal solito Timur222, sembra che Halo Infinite abbia superato i 30 milioni di giocatori e che 343 Industries stia attualmente lavorando a un progetto non ancora annunciato .

Halo Infinite è cresciuto

Nei vari obiettivi riportati all'interno del curriculum, si parla di Halo Infinite come di un "prodotto che ha raccolto oltre 30 milioni di utenti unici", cosa che significa che la base di utenti, almeno nel periodo in cui il soggetto era attivo presso 343 Industries, ovvero fino alla fine del 2022, aveva raggiunto tale quantità.



L'ultimo dato ufficiale che è stato reso pubblico sono i 20 milioni di giocatori annunciati a gennaio 2022, poco dopo l'uscita di Halo Infinite, che rappresentano il lancio più grande nella storia della serie, dunque un incremento del genere a distanza di un anno è possibile, considerando che il gioco è presente su Game Pass e il multiplayer è gratuito anche su Steam.

Il profilo menziona peraltro "progetti multipli" presso 343 Industries attualmente in corso, cosa che dovrebbe rappresentare una novità visto che finora non siamo a conoscenza di altri giochi in lavorazione nel team. Potrebbe trattarsi di elementi comunque legati allo stesso gioco, come modalità aggiuntive o stand-alone, ma rimaniamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo.